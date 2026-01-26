ОДК-УМПО не смогло взыскать 15,8 млн рублей с ФССП

Арбитражный суд Московской области отказал ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО) во взыскании с Федеральной службы судебных приставов (ФССП) около 15,8 млн руб. убытков.

Поводом для иска стало решение того же суда от 2018 года, когда государственная компания «Внешнеэкономическое объединение "Станкоимпорт"» взыскала более 14,2 млн руб. с ООО «Технологические платформы XXI века» за непоставку электроподогревателя воздуха для нужд УМПО. «Технологические платформы XXI века» заказали оборудование у компании «Совтэк-холдинг», а та, в свою очередь, с болгарской Global Food International Pltd, однако завод товар так и не получил. В 2019 году права требования перешли к уфимскому предприятию на правах процессуального правопреемства.

По мнению УМПО, на протяжении более пяти лет (к моменту подачи иска) судебные приставы не предпринимали должных мер для взыскания задолженности с поставщиков, хотя имели возможность запросить документы о кредиторской задолженности участников цепочки, обязать их внести сумму долга на депозитный счет ФССП и запретить «Технологическим платформам XXI века» и «Совтэк-холдингу» уступать обязанности по задолженности другим лицам.

Суд посчитал, что оснований полагать, будто ФССП не предпринимал мер для исполнения требований, нет. Также, говорится в решении, истец не доказал факт убытков и причинную связь между ними и бездействием приставов.

Кроме того, арбитражный суд пришел к выводу, что истец вменяет в обязанность государству погашать убытки вместо должника, тогда как факт незаконности действий приставов не значит, что долги должны выплачиваться за счет бюджета.

Идэль Гумеров