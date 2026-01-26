«Россети Волга» объявили тендер на реконструкцию сетей в Пензе за 60,9 млн рублей

Публичное акционерное общество «Россети Волга» объявило о запуске открытого тендера на реконструкцию электрических сетей в Пензе. Начальная стоимость проекта — 60,9 млн руб. Лот размещен в ЕИС «Закупки», торги проводятся в соответствии с 223-ФЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пензе ищут подрядчика для реконструкции сетей за 60,9 млн руб.

Фото: t.me / rosseti_volga, Коммерсантъ В Пензе ищут подрядчика для реконструкции сетей за 60,9 млн руб.

Фото: t.me / rosseti_volga, Коммерсантъ

Согласно описанию объекта закупки, подрядчик спроектирует, а затем проложит две кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ от существующих воздушных линий и построит распределительный пункт мощностью 10 кВ. Новая инфраструктура будет подключена к существующим сетям РТП «Суворовский». По договору работы должны быть завершены не позже 14 декабря 2026 года.

Прием заявок стартовал 23 января этого года и продлится до 30 января. Тендер проводится в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ. Цель проекта — модернизация энергосистемы города и повышение надежности энергоснабжения потребителей.

Марина Окорокова