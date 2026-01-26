Ярославский аэропорт оштрафовали на 250 тысяч рублей

ООО «Международный аэропорт Ярославля «Золотое кольцо» привлечено к административной ответственности по статье о непредоставлении сведений о своей деятельности субъектами естественных монополий (ч. 1 ст. 19.8.1 КоАП РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Надзорное ведомство провело проверку и выяснило, что на официальном сайте аэропорта не опубликованы сведения об услугах и основных показателях финансово-хозяйственной деятельности. По постановлению прокурора юрлицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тыс. руб.

Транспортная прокуратура поставила на контроль устранение выявленных нарушений.