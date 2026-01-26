Умер первый посол Южной Кореи в СССР Гон Ро Мен

Бывший министр иностранных дел Южной Кореи Гон Ро Мен умер в возрасте 94 лет, сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на данные East Asia Foundation. Прощание пройдет в больнице Severance в районе Синчон.

Гон Ро Мен

Фото: Reuters

Гон Ро Мен в 1990 году стал первым послом Южной Кореи в Советском Союзе. В 1993 — 1994 годы был представителем страны в Японии.

На должность министра иностранных дел Южной Кореи дипломата назначил 7-й президент страны Ким Ен Сам в 1994 году. Гон Ро Мен занимал этот пост до 1996 года.