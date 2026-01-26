В Оренбургской области задержали подозреваемую в сбыте поддельных документов
Сотрудники уголовного розыска ОМВД России «Сорочинский» задержали 42-летнюю местную жительницу, которая подозревается в сбыте поддельных документов. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.
По информации ведомства, с марта по апрель 2025 года подозреваемая через интернет приобрела у неизвестного водительское удостоверение для своего 46-летнего сожителя. Сотрудники ГИБДД остановили мужчину во время управления транспортным средством и задержали его после предъявления им этого водительского удостоверения.
В отношении обоих фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».