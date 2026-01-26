Питерский производитель медицинского оборудования намерен взыскать с ПНППК 4,6 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края принял к производству иск ООО «Научно-производственное объединение Петербургский завод машиностроительного оборудования» (ООО «НПО ПЗМО») к ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» (ПНППК). Как следует из информации на портале «Электронное правосудие», истец намерен взыскать с ответчика неустойку в размере 4,61 млн руб. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 18 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «НПО ПЗМО» было зарегистрировано в 2015 году в Санкт-Петербурге. Основной вид деятельности — производство медицинских инструментов и оборудования. Единоличным владельцем и гендиректором общества является Ярослав Мироненко. По данным официального сайта, компания производит установки для обезвреживания и измельчения медицинских отходов «Элиминатор».

ПНППК — компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Компания занимается также производством волоконно-оптических элементов. В 2024 году ПНППК вошла в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).