ММК увеличил производство оцинкованных труб до 18 тысяч тонн

В 2025 году на Магнитогорском металлургическом комбинате выпустили 18 тыс. т оцинкованных труб. Это рекордный показатель, превышающий предыдущий максимум 2024 года на 3,4%, сообщает пресс-служба компании.

Автоматизированный агрегат цинкования труб листопрокатного цеха №8, где производят эти изделия, работает с 2001 года. Трубы имеют антикоррозийное покрытие, что делает их в 2-2,5 раза надежнее обычных. В прошлом году в цехе внедрили систему умного мониторинга изделий. Она оптимизирует рабочие процессы, подсчитывая количество труб с точностью до 99,6%.

По итогам трех кварталов 2025 года в целом производство стали на ММК сократилось на 13,7% к аналогичному периоду предыдущего года, до 7,6 млн т, выплавка чугуна — на 10,6% 6,5 млн т.