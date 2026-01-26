Инвестор отказался от строительства жилья на месте ярославской табачной фабрики

В Ярославле на месте бывшей табачной фабрики на улице Победы не будут строить жилые объекты. Об этом сообщает издание «76.ru» со ссылкой на владельца объекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2023 году на ПМЭФ губернатор Михаил Евраев и учредитель ООО «Эко», бывший директор ярославской табачной фабрики Владимир Галагаев подписали соглашение о ревитализации территории. Проект подразумевал комплексное развитие территории, реставрацию, создание общественных, деловых и жилых объектов. Осенью 2025 года было выдано разрешение на приспособление для современного использования бывшей фабрики.

По словам гендиректора ООО «Эко» Романа Галагаева, сейчас на территории бывшей фабрики уже работают производства, которые снимают в аренду помещения, открыто 700 рабочих мест. В дальнейшем откроются продуктовый магазин и заведения из сферы услуг. Часть помещений планируют сдать под офисы.

«Изначально у нас была идея строительства жилья на этом месте, но там с высотными отметками были проблемы»,— цитирует издание господина Галагаева.

Алла Чижова