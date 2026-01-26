Выставочный оператор из Перми объявлен лучшим в России по итогам 2025 года

22 января в Санкт-Петербурге были объявлены лауреаты премии EFEA AWARDS 2026 — лучшие в событийной индустрии России. Выставочный оператор PRO EXPO (Пермь) стал лучшим организатором событий в регионах России.

Премия EFEA AWARDS — одна из главных независимых наград российской событийной индустрии. Ее задача — отметить форумы, выставки, конгрессы, фестивали, организаторов и площадки, на которые стоит равняться индустрии. На участие в ней нельзя подать заявку, а чтобы стать номинантом, нужно провести мероприятия так, чтобы об этом заговорили как коллеги, так и СМИ.

Выставочный оператор PRO EXPO стал победителем в номинации «Организатор года» (Регион).

Победителей определяли на основе анализа упоминаний в российских СМИ: учитывались публикации о форумах, выставках, конгрессах, фестивалях, организаторах мероприятий и площадках для их проведения.

«Для нас особенно ценно, что полученная награда — это независимая искренняя оценка наших коллег, экспертов, конкурентов — в общем, таких же организаторов событий, как и мы. Конечно, это заслуга нашей профессиональной команды. Но хотелось бы поблагодарить и наших партнеров, участников и посетителей выставок — именно эта синергия позволяет проектам развиваться и расти», — подчеркнул Сергей Климов, генеральный директор выставочного оператора.

Среди победителей премии EFEA Awards 2026 также АО «ЭКСПОЦЕНТР», Москва (Организатор года), Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, Екатеринбург (Проект года. Выставки), Петербургский международный экономический форум (Проект года. Конгрессы), Национальный центр «Россия» (Площадка года), Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030 (Событие года) и другие.

