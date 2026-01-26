Житель Удмуртии получил 18 лет лишения свободы за помощь спецслужбам Украины

Верховный суд Удмуртии вынес приговор 44-летнему жителю Можги за передачу украинской разведке фотографий госучреждения. Он обвинялся в госизмене (ст. 275 УК). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Суд установил, что с 5 по 9 ноября 2024 года подсудимый фотографировал и снимал на видео здание государственного учреждения, территорию вокруг него и автомобили сотрудников. Материалы съемки он отправлял через Telegram разведслужбам Министерства обороны Украины. За это обвиняемый получил 10 тыс. руб.

Противоправную деятельность выявили и пресекли сотрудники регионального УФСБ. Фигуранта осудили на 18 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, 15 лет — в исправительной колонии особого режима. Также ему назначен штраф в размере 100 тыс. руб. с конфискацией полученных за преступление средств.

Владислав Галичанин