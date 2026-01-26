Челябинский завод инвестирует 388 млн рублей в производство потолочной плитки

Завод «Техно» в Челябинске намерен выпускать материалы для изготовления потолочной плитки. В 2026 году на реализацию этого проекта предприятие направит 388 млн руб., сообщает пресс-служба компании «Технониколь».

В настоящий момент идет проектирование нового производства. Его планируют завершить в июне. Запустить новую площадку планируют во второй половине 2026 года. Для этого производства предприятие также закупит оборудование для прессования минеральной ваты.

Кроме того, инвестиции этом году направят также на завершение автоматизации упаковочного комплекса. Его начнут монтировать в марте и введут в эксплуатацию в ноябре 2026 года. По данным компании, уровень автоматизации линии после проведенных работ достигнет 90%.

В 2025 году на развитие челябинского завода «Техно» компания «Технониколь» выделяла около 260 млн руб.

Ольга Воробьева