За прошлый год в Перми задержали 30 человек, размещавших незаконную рекламу

В минувшем году специалисты МКУ «Административно-техническая инспекция города Перми» (АТИ) совместно с сотрудниками Росгвардии задержали 30 расклейщиков незаконных объявлений. Как сообщает пресс-служба городской администрации, в Индустриальном районе были задержаны десять человек, в Кировском — девять, Ленинском — четыре, Мотовилихинском — трое. В Дзержинском и Орджоникидзевском районах задержали по два человека.

За расклейку объявлений в не предназначенных для этого местах, а также за нанесение граффити предусмотрен штраф для граждан в размере до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб.