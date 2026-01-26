Опрос: более 50% работников Ижевска готовы уволиться при первых признаках абьюза

42% ижевчан сталкивались с абьюзом со стороны руководства, 25% — со стороны коллег. Результатами опроса с «Ъ-Удмуртия» поделился сервис SuperJob. Самыми уязвимыми оказались горожане в возрасте 35—45 лет: со злоупотреблением властью сталкивались 46% респондентов среднего возраста, с давлением со стороны коллег — 33%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Очевидно, это связано с тем, что у молодежи меньший опыт взаимоотношений с людьми в трудовых коллективах, а к старшему поколению традиционно проявляется больше уважения, 35—45-летние же наиболее активны на рынке труда, а потому чаще сталкиваются с различными ситуациями в сфере рабочих взаимоотношений, в том числе и негативными»,— считают исследователи.

В первую очередь горожане назвали абьюзом со стороны руководства различные формы психологического давления и самодурства (31% упоминаний). Другие обозначения — нарушения ТК, включая принуждение к сверхурочной работе и неоплачиваемый труд (25%), публичные унижения (23%), игнорирование и высокомерие (17%), необоснованные придирки (13%).

Абьюзом со стороны коллег респонденты считают необоснованные придирки (33%), токсичную атмосферу (28%), психологическое давление (23%). «Горожан психологически травмируют действия, подрывающие репутацию и изолирующие сотрудника: унизительная публичная критика (22%), распространение сплетен и настраивание команды против человека (по 16%)»,— говорится в сообщении.

54% ижевчан считают, что при первых признаках токсичного поведения руководителя следует увольняться. При давлении со стороны коллег доля сторонников немедленного ухода несколько ниже — 45%.

О нездоровом отношении со стороны руководства чаще говорили сотрудники с высшим образованием (45%), со стороны коллег — работники со средним профессиональным образованием (37%). Примечательно, последние чаще выпускников вузов поддерживают увольнение как реакцию на абьюз начальства и команды.