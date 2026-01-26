В Оренбуржье проводят проверку по факту обрушения горной породы, погиб сотрудник предприятия

Гайская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту происшествия на Гайском горно-обогатительном комбинате. Об этом сообщает СУ СКР и прокуратура Оренбургской области.

По предварительным данным надзорного ведомства, 26 января около 6:25 (MSK+2) на 1150 горизонте подземного рудника ГОКа обрушилась горная порода. В результате произошедшего от полученных травм скончался сотрудник комбината.

В СУ СКР по Оренбургской области возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Прокуратура даст оценку исполнению требований охраны труда и организации безопасных условий работы. По результатам проверки решится вопрос о принятии мер реагирования.

Руфия Кутляева