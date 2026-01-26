Глава минпрома Башкирии будет отвечать за научно-технологическое развитие

Глава Башкирии Радий Хабиров назначил вице-премьера — министра промышленности, энергетики и инноваций региона Александра Шельдяева ответственным за научно-технологическое развитие и развитие сферы интеллектуальной собственности в республике. Текст указа опубликован на портале правовой информации.

Какими именно полномочиями наделен господин Шельдяев, не уточняется.

По действующей схеме распределения обязанностей в правительстве Башкирии, глава минпрома уже координирует научно-технологическое развитие, интеграцию науки, промышленности и бизнеса, производство высокотехнологичной продукции и разработки в области искусственного интеллекта. Кроме того, в его ведении находится взаимодействие с Евразийским научно-образовательным центром и деятельность особой экономической зоны «Алга». Помимо своего министерства, Александр Шельдяев ответственен за работу министерства торговли и услуг.

Идэль Гумеров