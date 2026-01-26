Прокуратура потребовала убрать снег с улиц Шумихи

В Курганской области прокуратура Шумихинского округа внесла представление главе муниципалитета Оксане Двизовой с требованием очистить улицы окружного центра от снег. Надзорное ведомство контролирует фактическое устранение нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Проверку содержания дорог в округе зимой ведомство провело с сотрудниками Госавтоинспекции. Установлено, что администрация своевременно не принимает меры по уборке снега. В результате на дорогах по улицам Советская, Ленина, Победы, Пролетарская, Первомайская и Куйбышева в Шумихе скользко, есть колеи. На обочинах лежат снежные валы.

Виталина Ярховска