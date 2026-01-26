В Башкирии в выходные пострадали два подростка

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматулин сообщил в соцсетях о двух пострадавших в выходные дни подростках.

В субботу, 24 января, на трассе в Благовещенском районе из проезжавшей машины на легковой автомобиль упала арматура. В результате 16-летний подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и раны. Он прошел обследование и лечится в нейрохирургическом отделении. Его состояние оценивается как средней степени тяжести.

12-летнюю уфимку, пострадавшую при падении с высоты, с травмами и ушибами доставили в детскую городскую больницу №17. Школьница находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Сегодня планируется операция.

Майя Иванова