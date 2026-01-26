В Абзелиловском районе автомобиль сбил двух лошадей

Ранним утром 25 января автомобиль столкнулся с двумя лошадьми, которые вышли на дорогу, сообщил в соцсетях глава администрации Абзелиловского района Айрат Аминев. По его словам, люди не пострадали.

Отмечается, что на животных не было чипов и светоотражателей. «Владелец табуна не установлен и отрицает принадлежность»,— написал Айрат Аминев. Табун чипировали на месте, взяли образцы для ДНК-экспертизы. Хозяин животных должен отвечать за ущерб, указано в сообщении.

Майя Иванова