В Саратовском артиллерийском училище восстановят стадион и построят бассейн

Вячеслав Володин сообщил о планах модернизации спортивной инфраструктуры артиллерийского командного училища в Саратове. Проект реализуется в рамках благотворительной инициативы и направлен на создание современной базы для подготовки офицеров-артиллеристов.

В рамках программы планируется реконструкция большого открытого всепогодного стадиона, строительство нового плавательного бассейна и восстановление крытого физкультурно-оздоровительного комплекса. Эти меры позволят обеспечить полноценные условия для занятий спортом в любое время года.

Володин отметил, что работы будут проводиться поэтапно. До августа планируется завершить основные этапы модернизации. Проект поддерживается федеральными компаниями, а ранее уже были выполнены работы по асфальтированию спортивных площадок и установке современного оборудования.

Ранее Володин принял решение о помощи училищу. В ходе поездки он подтвердил, что все усилия направлены на повышение престижа и эффективности подготовки военных специалистов. «Мы хотим, чтобы артиллерийское училище стало одним из лучших»,— сказал он.

Реализация проекта включает в себя как восстановление существующих объектов, так и строительство новых спортивных сооружений. Ожидается, что после завершения работ училище сможет обеспечить высокий уровень физической подготовки для будущих офицеров.

Никита Маркелов