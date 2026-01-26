Двое пассажиров залили таксиста баллончиком в Петербурге и отняли деньги

Ранним утром 25 января на улице Молдагуловой двое неизвестных молодых людей напали на водителя такси, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. Конфликт начался с того, что пассажиры отказались оплачивать поездку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следом злоумышленники распылили водителю в лицо газовый баллончик, забрали у него 4,9 тыс. рублей и, угрожая ножом, скрылись с места происшествия.

Полиция оперативно отработала информацию и в тот же день задержала подозреваемых в возрасте 24 и 25 лет.

Один из них на момент задержания был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении молодых людей составили административные протоколы за мелкое хулиганство. В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту нападения и грабежа.

Андрей Маркелов