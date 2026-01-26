В Петербурге решили обанкротить подрядчика Мариинского театра

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в феврале рассмотрит заявление налоговой службы о банкротстве ООО «Компания "НК-Сити"». Организация специализируется на управлении недвижимостью. Ее задолженность перед бюджетом оценивается в 7,72 млн руб., сообщает «Деловой Петербург».

ООО «Компания "НК–Сити"» принадлежит Арсену Мовсесяну. За 2024 год ее выручка и чистая прибыль составили 216,5 млн и 11 млн руб. соответственно, следует из данных «Контур.Фокуса». В мае 2025 года Куйбышевский райсуд Петербурга арестовал Арсена Мовсесяна по обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК). По данным следствия, предприниматель предоставлял ложные документы о поставке на объект материалов и оборудования, сумма ущерба составила 95,93 млн руб. В июле 2025 года ФАС внесла компанию в реестр недобросовестных поставщиков, запретив ей участвовать в госзакупках до 2028 года. ФНС приостановила операции по некоторым счетам компании.

В 2023 году «НК–Сити» выиграла госконтракт Минкульта на строительство административно–производственного здания художественно–производственного комбината Мариинского театра. При начальной цене закупки 413,8 млн руб. компания предложила 273,59 млн руб., работы должны окончить в мае 2026 года. Компания получила полную сумму по контракту, но пока выполнила работ только на 140,7 млн руб. Как уточняет издание, госзаказчик уже три раза начислял компании неустойку за нарушения (последний раз — в декабре 2025 года).