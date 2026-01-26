В Прикамье 92% соискателей планируют сменить работу

92% соискателей Пермского края планируют сменить работу в 2026 году. К такому выводу пришли аналитики hh.ru на основе проведенного опроса. Из них 31% опрошенных хотят сменить сферу деятельности, еще 36% скорее рассматривают такой вариант. При этом 19% не планируют менять направление, 3% уверены, что останутся в текущей сфере, а 11% пока не приняли решение.

По данным аналитиков, чаще всего к смене профессии готовы специалисты из сферы закупок, рабочего и административного персонала (по 45% в каждой группе). Заметная готовность к профессиональным переменам отмечается и среди сотрудников автомобильного бизнеса (44%), продаж и клиентского сервиса (43%), а также туризма и гостинично-ресторанной отрасли (42%).

В то же время есть направления, в которых работники чаще предпочитают развиваться внутри имеющейся сферы деятельности. Речь идет о специалистах в маркетинге, рекламе и PR (20%), IT-специалистах (18%). Среди самых популярных направлений в Прикамье сегодня — производство и сервисное обслуживание (10%), рабочие профессии, собственный бизнес и самозанятость (по 8%), продажи и клиентский сервис, финансы и бухгалтерия (по 7%).