На ремонт казанского ЖК после атаки БПЛА выделят полмиллиарда рублей

Восстановление фасада жилого комплекса «Лазурные небеса» в Казани, поврежденного в результате атаки беспилотников в декабре 2024 года, обойдется в 495 миллионов рублей. Об этом сообщил замруководителя исполкома города Искандер Ганиятуллин на деловом понедельнике.

На восстановление ЖК «Лазурные небеса» после атаки БПЛА выделят 495 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Работы по ремонту многоквартирного дома будут профинансированы по соглашению с Минстроем республики. Они начнутся в текущем году. Главная сложность заключается в необходимости полного демонтажа поврежденного фасада, который является внешней стеной жилых помещений. При этом имущество жильцов во время проведения работ будет оставаться в квартирах.

Утром 21 декабря 2024 года Казань подверглась атаке беспилотников. В результате были повреждены три жилых дома: 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажное здание на улице Клары Цеткин.

