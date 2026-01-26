Сеть Etlon Coffee закрыла часть уличных киосков в Петербурге

Владелец сети Etlon Coffee Найтна Обинов заявил о частичном закрытии уличных киосков компании в Петербурге, сообщает «Деловой Петербург». По его словам, ключевыми причинами стали неудобство эксплуатации и кадровые проблемы.

В киосках часто возникают технические сложности: протекает крыша, плохая теплоизоляция и перебои с электричеством. Отсутствие водопровода и полноценной канализации делает условия работы непривлекательными для сотрудников, что усугубляет проблему найма персонала.

Некоторые киоски, приносящие стабильную выручку, сохранят, особенно там, где нет возможности переехать в помещение. Владелец сети отмечает, что такой формат может быть полезен только на старте бизнеса при условии строгих стандартов и усиленного контроля.

Схожие процессы происходят и в других компаниях. Сеть «Теремок» в 2025 году также закрыла часть киосков, однако, как подчеркнули в пресс-службе, речь идет о точечных решениях в неэффективных локациях, а не об отказе от формата в целом.

Андрей Маркелов