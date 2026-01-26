Уфимка обвиняется в слежке за своим экс-сожителем

Советский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело 54-летней местной жительницы, обвиняемой в незаконном обороте специальных технических средств для негласного получения информации (ст. 138.1 УК РФ), нарушении неприкосновенности частной жизни, (ст. 137 УК РФ), а также тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 138 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, с августа 2024 года по февраль 2025 года фигурантка уголовного дела купила в интернете GPS-трекеры и тайно установила их на автомобили бывшего сожителя.

Также обвиняемая, получив доступ к его мобильному телефону, с июля по сентябрь 2024 года из ревности распространила среди общих знакомых его переписку с другой женщиной.

Обвиняемая не признала вину.

Майя Иванова