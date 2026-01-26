Академик Роберт Нигматулин награжден «Звездой Московского университета»
Академик РАН, заведующий кафедрой газовой и волновой динамики механико-математического факультета МГУ, научный руководитель Института океанологии РАН Роберт Нигматулин награжден «Звездой Московского университета», сообщает ТАСС. Господин Нигматуллин получил награду «за выдающийся вклад в развитие науки и образования».
Ученый Роберт Нигматуллин в 2016 году
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Награда «Звезда Московского университета» является одной из наиболее престижных в вузе и вручается за особые заслуги перед университетом.
Роберт Нигматуллин избирался депутатом Курултая Башкирии в 1995 и 1999 годах, с 1993 года по 2006 год возглавлял президиум Уфимского научного центра РАН.