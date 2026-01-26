Верховный правитель Малайзии посетил в Петербурге экспозицию «Ленрезерв»

Губернатор Петербурга Александр Беглов 25 января провел встречу с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом, сообщает пресс-служба Смольного. Визит малайзийской делегации совпал с памятными днями, когда город отмечает годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Беглов поблагодарил султана за внимание к героической истории города и страны. В рамках программы визита делегация посетила патриотическую экспозицию «Ленрезерв» и музей «Павильон» в Смольном — исторический подземный штаб руководства блокадным Ленинградом.

Губернатор также пригласил малайзийскую сторону к участию в крупных международных форумах, запланированных в Петербурге, что, по его мнению, будет способствовать развитию межрегионального сотрудничества.

Андрей Маркелов