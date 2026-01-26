В Нягани потушили пожар в мечети

Ночью 26 января в Нягани произошел пожар в мечети на ул. Ленина, сообщили в МЧС Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Сообщение о возгорании поступило пожарным около 2:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра

В момент прибытия пожарных горела кровля. В результате происшествия огнем повреждена кровля на площади 350 кв. м. Тушением занимались 18 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Локализовать пожар удалось в 2:15, ликвидировать открытое горение — в 2:25.

Причины возгорания устанавливаются.

Ирина Пичурина