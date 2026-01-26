В Нягани потушили пожар в мечети
Ночью 26 января в Нягани произошел пожар в мечети на ул. Ленина, сообщили в МЧС Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра). Сообщение о возгорании поступило пожарным около 2:00.
Фото: МЧС Ханты-Мансийского автономного округа-Югра
В момент прибытия пожарных горела кровля. В результате происшествия огнем повреждена кровля на площади 350 кв. м. Тушением занимались 18 сотрудников МЧС и пять единиц техники. Локализовать пожар удалось в 2:15, ликвидировать открытое горение — в 2:25.
Причины возгорания устанавливаются.