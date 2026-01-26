Более 50 самозанятых Удмуртии начали уплачивать взносы для выплат на больничном

С начала января 60 самозанятых в Удмуртии начали уплачивать страховые взносы, которые позволяют получать пособие при оформлении больничных листов. Об этом сообщает пресс-служба реготделения Социального фонда России (СФР).

Величина страховых взносов составляет 35 и 50 тыс. руб. — 1344 и 1920 руб. в месяц соответственно. Право на пособие по больничному листу возникает через шесть месяцев после начала их уплаты. Размер выплат зависит от размера взносов, продолжительности их уплаты и страхового стажа.

Так, при страховой сумме 35 тыс. руб. спустя шесть месяцев размер дневного пособия при страховом стаже до пяти лет составит 474,1 руб. По истечении 12 месяцев на тех же условиях — 677,4 руб.

Другой пример: если страховая сумма составляет 50 тыс. руб., страховой стаж превышает восемь лет и самозанятый уплачивает взносы более 12 месяцев, то размер дневного пособия окажется на отметке не менее 1,6 тыс. руб.

Напомним, мера действует в тестовом режиме с 1 января 2026-го по 31 декабря 2028 года. Закон об оплачиваемом больничным для самозанятых президент подписал в середине декабря 2025 года. Размер страховой суммы будет индексироваться в соответствии с изменением МРОТ. Допускается единовременная оплата взносов за несколько месяцев, но не более чем за год.