В Челябинской области число банкротств граждан выросло на 39% в 2025 году

В 2025 году Арбитражный суд Челябинской области признал банкротами более 15,8 тыс. человек. По сравнению с 2024 годом количество сообщений о введении реализации имущества в отношении физических лиц и индивидуальных предпринимателей выросло на 38,9%, или на 4,4 тыс., сообщает Федресурс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В целом по России число граждан, признанных банкротами в судебном порядке, выросло на 31,5%, до 568 тыс. человек. Челябинская область по количеству сообщений занимает восьмое место среди регионов РФ. В тройке лидеров — Краснодарский край (30,2 тыс.), Московская область (29,8 тыс.) и Москва (27,8 тыс.).

Количество сообщений о возбуждении процедур внесудебного банкротства граждан в 2025 году в Челябинской области составило 2,2 тыс. Это на 22,5% больше, чем годом ранее. В среднем по стране прирост составил 22,9%. В лидерах по числу внесудебных банкротств снова Краснодарский край (3,3 тыс.), а также Алтайский край (2,6 тыс.) и Ростовская область (2,59 тыс.). Челябинская область на седьмом месте.

Федресурс отмечает, что темпы роста числа банкротств физических лиц в стране существенно снизились. Если в первые пять лет существования механизма они достигали 50–70% ежегодно, то последние три года составляют 20–30%. В 2025 году кредиторы стали чаще соглашаться на рассрочки и отсрочки уплаты долга. Так, количество процедур реструктуризации долгов увеличилось по сравнению с 2024 годом в 2,3 раза, до 3129. Их доля к общему числу судебного банкротства выросла с 0,3% до 0,5%.

Темпы роста количества бесплатных внесудебных процедур также существенно сократились. В 2024 году прирост был в 3,5 раза к 2023 году. Доля внесудебных процедур в общем количестве банкротств физлиц составила 10,7%, годом ранее было 11,4%.