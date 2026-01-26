На Дону за неделю на пожарах погибли 10 человек

В Ростовской области за прошедшую неделю с 19 по 25 января произошло 56 пожаров, в которых удалось спасти 21 человека. Об этом сообщает пресс-служба департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.

В Ростове-на-Дону, Таганроге, Тацинском и Неклиновском районах зарегистрировали шесть возгораний, в результате которых погибли 10 человек. Основными причинами трагедий стали нарушения правил эксплуатации газового оборудования, перегрузка электросетей и неосторожное курение.

Кроме того, областная противопожарная служба совершила 99 выездов, из них 11 — на тушение возгораний. В районах, где дежурили сотрудники службы, ликвидировано семь очагов огня. Спасательные подразделения 11 раз выезжали на помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, оказав помощь 10 людям.

Уточняется, что на водных объектах региона происшествий не зарегистрировано.

Константин Соловьев