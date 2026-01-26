В «Трактор» из московского «Динамо» перешел форвард Александр Кисаков

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обменялся с московским «Динамо» и заполучил нападающего Александра Кисакова. Столичному клубу за игрока выплатят денежную компенсацию, сообщает пресс-служба ХК.

«Александр Кисаков был одним из самых перспективных крайних форвардов уровня сборных России U16-U20. В этом сезоне после трех лет за океаном он вернулся в КХЛ, но не смог подойти под систему московского "Динамо". Кисаков классический плеймейкер с отличными руками, видением площадки и установкой на пас», — прокомментировал генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков.

Александру Кисакову 23 года. Начал заниматься хоккеем в составе нижегородского «Торпедо». За время своей карьеры также играл за московское «Динамо», «Баффало Сейбрз» в НХЛ и «Рочестер Американс» в АХЛ.

Ольга Воробьева