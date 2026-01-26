Уральца отправили в колонию за две угрозы за день взорвать муляжи гранат

Городской суд Полевского назначил три года восемь месяцев колонии общего режима 42-летнему местному жителю Алексею Войнову за угрозы взорвать страйкбольные муляжи гранат, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он высказывал их перед школьниками и пациентами больницы.

Фото: Пресс-служба судов Свердловской области Алексей Войнов

Приговор был вынесен по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ за хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия, а также по ч. 3 ст. 327 УК РФ — за предъявление инспектору ДПС заведомо поддельного водительского удостоверения.

Суд установил, что 8 октября Войнов, используя малозначительный повод, начал угрожать двум подросткам 13 и 15 лет. Он стал размахивать страйкбольными гранатами РГД-5 и Ф-1, которые внешне были похожи на боевые. Оскорбляя школьников, он сказал, что собирается взорвать боеприпасы — они восприняли угрозу как реальную. В тот же день Войнов устроил скандал в холле больницы: демонстрируя те же муляжи, он выкрикивал угрозы в адрес своей знакомой и других посетителей медучреждения.

Преступления были совершены в период, когда Войнов уже был осужден, получив условное лишение свободы. Суд отменил условное наказание и присоединил неотбытую часть старого наказания к новому. Осужденный взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.

Ирина Пичурина