Минтранс Прикамья намерен взыскать с местного перевозчика 16,5 млн рублей

Арбитражный суд Пермского края принял к производству исковое заявление ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» к АО «Индустрия транспорта Пермского края» («Интранс ПК», бывшее ПКГУП «Автовокзал»). Согласно карточке дела на сайте «Электронное правосудие», сумма исковых требований учреждения составляет 16,52 млн руб. Их обоснования не уточняются. Следующее заседание по делу состоится 25 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

АО «Интранс» сейчас является краевым перевозчиком, работает в Перми на маршрутах №51 и 74. Компания обслуживает также восемь межмуниципальных маршрутов краевой столицы: №104, 106, 108, 148, 150, 175, 206 и 485. В 2024 году убыток общества увеличился на 9%, составив 161,6 млн руб. (в 2023-м — 148,1 млн руб.). Выручка предприятия снизилась незначительно: с 569,7 млн до 563,6 млн руб.

ГКУ «ОПП ПК» зарегистрировано в 2020 году и является учреждением, подведомственным министерству транспорта Пермского края. Учреждение заключает контракты на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам Пермского края по регулируемым тарифам, осуществляет контроль исполнения перевозчиками условий контракта, контроль соответствия транспортных средств, надлежащего взимания платы за провоз пассажиров и багажа.