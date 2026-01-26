Двух жителей Краснокамска приговорили к лишению свободы за попытку сбыта наркотиков

Краснокамский суд признал двух местных жителей виновными в покушении на сбыт наркотиков и приговорил их к длительным срокам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.

Преступление было выявлено в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Мак», проходившего в августе прошлого года. Молодых людей, которые передвигались на арендованном автомобиле «Хендай Солярис», госавтоинспекторы задержали при въезде в Краснокамск. У одного из них в поясной сумке находилось 13 свертков с героином массой более 4 г, приготовленных для продажи. Еще четыре они успели разложить по тайникам в лесу вблизи Перми. Полицейские обнаружили все схроны и изъяли их содержимое.

Как рассказал один из задержанных, он регулярно употребляет наркотики. Из-за отсутствия денег на их покупку решил заняться их распространением и через интернет устроился закладчиком. По заданию куратора он забирал оптовое количество свертков с наркотиками, а затем раскладывал их по тайникам в Перми и Краснокамске. Своему знакомому он предложил подзаработать в качестве водителя для перевозки наркотиков.

Суд приговорил одного из обвиняемых к 10 годам лишения свободы, другого — к 12 годам. Виновные будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, каждый из них заплатит штраф в размере 200 тыс. руб.