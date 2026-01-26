Вратарь московского ХК «Спартак» переходит в челябинский «Трактор»

Вратарь московского хоккейного клуба «Спартак» Дмитрий Николаев переходит в «Трактор» за денежную компенсацию. Об этом сообщает пресс-служба челябинской команды.

Дмитрию Николаеву 26 лет, он является чемпионом России по хоккею среди юниоров до 21 года. Дебютировал в КХЛ в сезоне 2021/2022 в составе клуба СКА из Санкт-Петербурга. Во время сезона 2023/2024 присоединился к «Спартаку», в котором отыграл три сезона. Всего в КХЛ у голкипера на счету 84 победы в 151 матче. Контракт с челябинским клубом заключен до конца мая 2028 года.

«Позиция голкипера сегодня является крайне дефицитной в КХЛ, и нам наконец удалось прийти к консенсусу со „Спартаком“ по переходу Дмитрия Николаева. Мы рассчитываем, что он навяжет конкуренцию Сергею Мыльникову и усилит нашу вратарскую линию», — отметил генеральный менеджер клуба «Трактор» Алексей Волков.

Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что челябинский клуб выплатит московскому за переход вратаря 15 млн руб.