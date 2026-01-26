В Ижевске полицейские задержали подростка при попытке уйти от погони

16-летнего подростка за рулем автомобиля «ВАЗ-2107» задержали во время погони в Ижевске ночью 25 января. Об этом сообщает 1-й отдел Госавтоинспекции Удмуртии.

Сотрудники полиции начали преследование автомобиля на улице Ленина после того, как подросток отказался остановить транспорт. Уходя от погони по улице Молодежной, при повороте налево водитель выскочил из машины и попытался скрыться, однако был задержан. Автомобиль заглох.

На подростка составили восемь административных материалов, в том числе за бесправное вождение, проезд на красный сигнал светофора, выезд на встречную полосу, отказ от остановки по требованию.

Водителя доставили в отдел полиции, автомобиль отправили на спецстоянку. «Сам нарушитель пояснил, что автомобиль он приобрел без договора купли-продажи, со слов родителей, об опасном приобретении своего ребенка они ничего не знали»,— говорится в сообщении. Решается вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности.