В Мексике при нападении неизвестных убиты 11 человек

В мексиканской общине Лома-де-Флорес в штате Гуанахуато убиты 11 человек, еще 12 ранены. Как сообщает агентство Yucatan, днем 25 января неизвестные напали «на дом в окрестностях футбольного поля».

На месте инцидента работают муниципальная полиция, армия и Национальная гвардия. Пострадавшие транспортированы в больницы административного центра муниципалитета Саламанка. В окрестностях города идут поиски нападавших.

Администрация муниципалитета Саламанки осудила массовое убийство. Расследованием преступления будет заниматься Генеральная прокуратура штата.

Влад Никифоров