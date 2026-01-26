Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главе СКР доложат о невыдаче положенных лекарств семье из Екатеринбурга

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад проверки по обращению о ненадлежащем медицинском обеспечении лекарствами жительницы Екатеринбурга и ее 17-летней дочери, сообщили в информационном центре СКР.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Согласно обращению, мать и дочь страдают заболеванием дыхательных путей, поэтому им нужно регулярно принимать лекарство. С 2025 года препарат начали выдавать с постоянными задержками, а в декабре семье медикаменты не выдали. Мать вынуждена приобретать лекарство за свой счет. Обращения в компетентные органы результатов не принесли.

Проверку проводит управление СКР по Свердловской области.

Ирина Пичурина

