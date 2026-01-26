В Челябинской области возбудили дело после ДТП с маршруткой и грузовиком

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту дорожной аварии, в которой погиб водитель маршрутного такси и пострадали три пассажира. Дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) возбудили сотрудники регионального управления СКР, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

ДТП произошло утром 25 января на федеральной трассе М5 «Урал» в Ашинском районе. По предварительным данным ГАИ, водитель микроавтобуса, двигаясь из Сатки в Уфу, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с попутным грузовиком Scania. Водитель автобуса погиб на месте, три пассажира получили травмы.

О ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах главе СКР доложит исполняющий обязанности руководителя регионального управления ведомства Константин Правосудов.