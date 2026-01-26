Водитель SsangYong сбил пешехода на трассе «Санкт-Петербург — Кировск»
Смертельная авария с участием пешехода произошла вечером 25 января на 40-м километре дороги «Санкт-Петербург – Кировск», сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Петербурга и Ленобласти.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Предварительно установлено, что 58-летний водитель автомобиля SsangYong не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем на обочину, где находился прохожий. Личность погибшего пешехода устанавливается, по факту случившегося проводится проверка.