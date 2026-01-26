При пожаре в больнице Карелии погиб мужчина

В Кондопожской районной больнице в Карелии произошел пожар во взрослом инфекционном отделении. Один человек погиб.

«Погиб одинокий пожилой мужчина, он оформлялся для перевода в психоневрологический диспансер»,— написал глава Карелии Артур Парфенчиков в Telegram. Он уточнил, что всего в момент пожара в отделении находились восемь человек.

Господин Парфенчиков добавил, что инфекционное отделение, где произошел пожар, находится на первом этаже. На втором этаже расположено детское отделение. «Никто не пострадал. Одна мама с ребенком переведена в основной корпус, двое детей с мамой отпущены домой»,— уточнил глава Карелии.

Причина возгорания пока не установлена.