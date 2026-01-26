Reuters: Индия снизит пошлины на автомобили из ЕС

Индия и Евросоюз близки к соглашению о свободной торговле, оно может вступить в силу 27 января, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, после заключения сделки Индия может снизить тарифы на автомобили, импортируемые из Евросоюза, с 110% до 40%.

Правительство премьер-министра Нарендры Моди согласилось немедленно снизить пошлину на ввоз примерно 200 тыс. автомобилей из 27 стран ЕС, импорт которых стоит более €15 тыс. ($17,7 тыс.). Более того, по данным источников агентства, со временем ставка будет снижена до 10%, что облегчит доступ к индийскому рынку для европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW. На электромобили мера не будет распространяться как минимум в течение первых пяти лет, чтобы защитить инвестиции индийских производителей — Mahindra & Mahindra и Tata Motors.

Соглашение может расширить двустороннюю торговлю и увеличить индийский экспорт текстиля и ювелирных изделий, на которые с конца августа прошлого года действуют 50-процентные пошлины США.

Индия занимает третье место в мире по величине продаж на автомобильном рынке после США и Китая. На долю европейских автопроизводителей в настоящее время приходится менее 4% индийского авторынка, выпускающего 4,4 млн машин в год. Доминирует на нем японская Suzuki Motor, а также отечественные бренды Mahindra и Tata, которые вместе занимают две трети рынка.

