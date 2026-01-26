«Эксперт РА»: рынок лизинга по новым договорам в 2025 году сократился на 30,3%

Число новых договоров лизинга в России в 2025 году снизилось на 30,3%, достигнув 326 тыс. Это сопоставимо с результатом «шокового» 2022 года, пришли к выводу в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Исследование основано на статистике «Федресурса».

Количество единиц имущества, переданного клиентам, уменьшилось на 27,5% и составило 451 тыс., что также близко к уровню 2022 года. Наибольшее сокращение связано с сегментами спецтехники и транспорта — на 46% и 37% соответственно.

В 2024 году снижение в этих категориях было значительно меньше: всего 4,1% в спецтехнике и 0,6% в транспорте. Аналитики отмечают, что несмотря на значительное падение в 2025 году, показатели остаются близкими к средним значениям за период с 2017 по 2024 годы.