ФСБ раскрыла архивные документы о работе НКВД в блокадном Ленинграде

ФСБ России рассекретила некоторые архивные документы о работе Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) в блокадном Ленинграде. В них указано, что в начале февраля 1942 года в городе погибали до 20 тыс. человек ежедневно.

В одном из рассекреченных сообщений НКВД написано, что после начала военных действий в Ленинграде увеличилось количество хозяйственных преступлений, скупка продовольственных товаров приняла «значительные размеры», а также возникли новые виды спекуляций с драгоценными металлами и иностранной валютой. За время «ликвидации хищнических и спекулянтских групп» было изъято 84 кг серебряных и 8 кг золотых изделий, 209 золотых часов, 840 бриллиантов. Кроме того, у «арестованных спекулянтов и расхитителей изъято свыше 315 тонн муки, крупы, мяса и других продуктов».

ФСБ также рассекретила переведенные на русский язык выдержки из доклада Вермахта. Из него следует, что руководство вооруженных сил нацистской Германии рассчитывало на распространение чумы в Ленинграде. Как указано в документе, этого не произошло из-за «высоконапряженной работы Советских учреждений в санитарном отношении». «К началу мая были вычищены все улицы, уборные, трупы, и в большинстве домов функционировал водопровод, конечно только на первых этажах»,— написано в докладе.

Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время, по разным оценкам, погибли от 600 тыс. до 1,5 млн жителей города.