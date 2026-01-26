Более 70 человек пострадали от удара молнии на митинге в Бразилии

Как минимум 72 человека пострадали от удара молнии на митинге в поддержку экс-президента Бразилии Жаира Болсонару. 29 человек госпитализированы, из них восемь находятся в тяжелом состоянии.

Как передает G1, митинг проходил под дождем на площади возле мемориала Жуселину Кубичеку в столице страны. Несколько сотен собравшихся ожидали, когда к ним выйдут политические сторонники бывшего президента.

Жаир Болсонару занимал пост президента с 2019 по 2023 годы. После оглашения результатов президентских выборов 2023 года его сторонники, которые не были согласны с поражением господина Болсонару, начали протесты. В августе 2025-го суд отправил бывшего главу государства под арест, а затем назначил ему срок.