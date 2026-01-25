Школы Нью-Йорка будут закрыты 26 января из-за снегопада

Из-за экстремальных погодных условий все государственные школы Нью-Йорка будут закрыты 26 января. Школьников переведут на домашнее обучение, сообщил мэр города Зохран Мамдани. Частные школы должны принять решение о работе самостоятельно. Из-за сильного снегопада в 23 американских штатах, в том числе в Нью-Йорке, объявлено чрезвычайное положение.

На домашнее обучение отправят около 500 тыс. учащихся в более чем 1,1 тыс. школах. Все внеклассные занятия отменены. «Поскольку наш город начинает покрывать снег, а условия становятся опасными, закрытие школьных зданий является необходимым шагом для обеспечения безопасности жителей Нью-Йорка»,— отмечается в заявлении господина Мамдани.

В пяти районах Нью-Йорке будут работать 10 пунктов обогрева как минимум до вечера 26 января, сообщил мэр. Паромное сообщение в Нью-Йорке приостановлено из-за сильной метели. Паром на Статен-Айленд будет ходить, пока позволяет видимость.

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила о «самой холодной зимней буре за последние годы». Она призвала жителей оставаться дома 25 и 26 января. В северных районах штата Нью-Йорк ожидается выпадение до 30,5 см снега. В южных и центральных районах — до 45,7 см. Морозы фиксируются в большей части центральной и восточной части США.

По данным департамента здравоохранения Луизианы, в округе Каддо два человека умерли от переохлаждения. Более 800 тыс. жителей на юге США остаются без электричества, передает NBC News. 25 января из-за плохих погодных условий отменено более 10 тыс. рейсов, на следующий день — еще 2 тыс. Аэропорт имени Рональда Рейгана в Вашингтоне отменил все рейсы 25 января, следует из заявления.