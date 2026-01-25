26 января в Татарстане ожидается аномально холодная погода до -33 градусов

В понедельник, 26 января, на территории Татарстана ожидается аномально холодная погода. Осадков не прогнозируется, на дорогах возможно образование гололедицы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Температура воздуха ночью составит от -33 до -24 градусов, днем прогреется до показателей от -21 до -16 градусов.

В Казани осадков не ожидается. Ночью температура составит от -30 до -25 градусов, днем в городе максимальная температура достигнет от -19 до -17 градусов. На дорогах ожидается гололедица.

Влас Северин