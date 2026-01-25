Умер бывший премьер-министр Южной Кореи Ли Хэ Чхан

Бывший премьер-министр Южной Кореи Ли Хэ Чхан умер 25 января во время деловой поездки во Вьетнам. Ему было 73 года. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

Фото: Thomas Peter / Reuters

Перед отъездом во Вьетнам 22 января Ли Хэ Чхан жаловался на симптомы, похожие на грипп. На следующий день его состояние ухудшилось, и он решил вернуться в Южную Корею. Ли Хэ Чхану стало плохо в аэропорту, когда он ожидал рейс. Он умер в больнице Хошимина. Его тело перевезут в Южную Корею 26 января.

С 1998-го по 1999-й год Ли Хэ Чхан был министром образования Южной Кореи. Пост премьер-министра он занимал с 2004-го по 2006 год. В октябре 2025-го был назначен старшим заместителем председателя PUAC (Полиции по контролю за иностранными активами).