Более полумиллиона граждан признали банкротами в 2025 году

Востребованность механизма несостоятельности среди граждан продолжает расти, показывают данные ЕФРСБ. В 2025 году банкротами в судебном порядке признаны 568 тыс. человек, что на 31,5% больше показателей предыдущего года. С момента появления у граждан возможности банкротиться в октябре 2015 года количество таких дел в судах ежегодно растет, и хотя темпы роста замедляются, пока рано говорить о выходе на плато и уж тем более прогнозировать снижение количества заинтересованных в банкротстве должников.

Инициаторами судебного банкротства почти всегда выступают сами граждане — 97,3% дел в прошедшем году (96,7% в 2024-м). Кредиторы подают заявления о несостоятельности граждан-должников только в 2,1% случаев, а ФНС — в 0,6%. В 2025 году первое место среди регионов по числу потребительских банкротств занял Краснодарский край (30 231 человек), подвинув Московскую область (29 875) на второе место; на третьей позиции, как и прежде, Москва (27 805).

Статистика также показывает увеличение количества планов реструктуризации (предусматривают выплату долга в рассрочку и позволяют избежать признания банкротом), заключенных гражданами с их кредиторами в рамках закона о несостоятельности. Их число в 2025 году составило 3129, что в 2,3 раза больше год к году, а доля таких планов в общем числе процедур выросла с 0,3% до 0,5%.

Вместе с тем существенно снизились темпы роста внесудебных процедур банкротства, которые могут инициировать сами должники с общей задолженностью до 1 млн руб. через обращение в МФЦ при соответствии ряду критериев. Если в 2024 году число внесудебных банкротств граждан выросло в 3,5 раза к 2023 году, то в 2025-м рост составил всего 22,9% (возбуждено 68,3 тыс. процедур). Доля «внесудебок» от всех потребительских банкротств составила 10,7%. «Механизму внесудебного банкротства граждан всего пять лет, при этом его можно рассматривать как один из наиболее успешных социальных проектов»,— отмечает первый заместитель министра экономики РФ Максим Колесников.

Юристы пока не видят причин для снижения популярности банкротства у населения. Значительный рост «внесудебки» в 2024 году объясняется расширением критериев для ее применения и спрос на нее был быстро реализован, поясняет партнер «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко. Число внесудебных банкротств близится к плато, но дальше расширять условия для упрощенной процедуры не стоит, полагают эксперты. По мнению арбитражного управляющего Сергея Домнина, «внесудебка» должна остаться «исключительным механизмом для совсем социально незащищенных граждан». Партнер КА Pen & Paper Сергей Учитель также считает, что «текущее регулирование отвечает целям внесудебного банкротства — доступности, срочности и прозрачности», а увеличение максимальной суммы долга может существенно сместить сложившийся баланс в сторону должников.

Применительно к судебному банкротству суды уже принимают меры, ограничивая списание долгов гражданам-банкротам лишь при демонстрации ими добросовестного поведения, но на волне рекламных кампаний и экономической ситуации граждане продолжают массово идти в банкротство, указывает управляющий партнер NOVATOR Legal Group Вячеслав Косяков. Помимо этого, замечает господин Бабенко, на рост потребительских банкротств влияет и возросшее число судов по взысканию «предпринимательских» долгов, включая привлечение граждан к субсидиарной ответственности по долгам их компаний.

Юристы прогнозируют дальнейший рост потребительских банкротств. Сергей Домнин считает, что здесь нужно постепенно переходить к более индивидуализированному подходу, который позволит внимательнее изучать обстоятельства, выявлять допускаемые должниками злоупотребления и отказывать в списании долгов. Сейчас это происходит крайне редко, в том числе из-за огромного количества дел, уточняет он.

Анна Занина